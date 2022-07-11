Экс-чиновник рф рассказал о психическом состоянии путина: проблемы с мышлением и искажение реальности

Бывший олигарх Борис Минц отметил, что путин страдает множеством психологических комплексов и у него проблемы с логическим мышлением.

Состояние здоровья президента российской федерации* продолжает вызывать повышенный интерес. В сети есть множество информации о его болезнях и психических проблемах. Бывший чиновник рф Борис Минц, который лично общался с путиным, рассказал, что думает по поводу его состояния.

Об этом он рассказал в интервью изданию Mirror.

По словам бывшего олигарха, правительственного чиновника времен Ельцина, у президента рф есть множество психологических комплексов, а также он испытывает серьезные проблемы с логическим мышлением.

Он привел пример такого искажения, вспомнив, как министр иностранных дел рф сергей лавров назвал Адольфа Гитлера частично евреем.

Борис Минц пояснил, что в извращенном и узколобом мировоззрении путина видно, как возникает теория заговора, изображающая евреев, в том числе Зеленского, антисемитами. Это типичный пример такого примитивного образа мышления.

Также экс-чиновник отметил, что склонность путина к лжи и психологические искажения вещей помогает ему переигрывать Запад на поле верховенства права и законности. Например, он и его окружение начинают обвинять в чем-то своих противников, судиться с ними в западных судах, не стесняясь предоставлять лживые свидетельства. И за годы, которые тратятся на процесс, они истощают противника морально и финансово.

«Курсор» ранее писал, что журналисты узнали о главной фобии путина, из-за которой его персонал регулярно держат на карантине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!