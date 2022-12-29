Экс-депутат рф и правозащитник предположил, распадется ли россия из-за войны

В частности, правозащитник ответил на вопрос «*россия когда-нибудь прекратит существовать как империя? И начнет свое развитие, как не имперское или пост-имперское государство».

Об этом он сообщил на YouTube-канале «Ходят слухи».

По словам Фейгина, это может произойти с одной из частей россии.

«Я не верю в то, что вся рф может это себе позволить, потому что скорее просматривается возможность нового распада или полу-распада, какой был уже в 1991 году. Это ведь тоже было результатом поражения в Афганской войне, отводом войск. Огромное было в связи с этим уязвление самолюбия», – сказал он.

Фейгин считает, что поражение в Афганской войне было частью поражения в Холодной войне. Это был проигрыш и экономический, и политический.

«Результатом этого стало, что даже субъект этой войны, СССР, исчез. Мне кажется, что произойдет какой-то похожий сценарий. Ему будут препятствовать, потому что Запад не очень хочет распада, он не понимает, что в результате распада возникнет, у кого появится ядерное оружие, но эти процессы часто идут вне зависимости от воли и желания как их противников, так и их участников», – добавил он.

По словам правозащитника, какая-то часть территорий может стать здоровой частью россии, как это произошло после распада СССР с странами Балтии, Грузией, Украиной и Молдовой.

«В том смысле, что они худо-бедно сохранили демократию», – отметил он. Среди территорий, которые могут отделиться, он упомянул о Северном Кавказе, какая-то часть территории рф в Азии.

«Бог знает, может быть и Китай предпримет экспансию», – отметил он.

Однако, по мнению Фейгина, распад – единственный метод избавления от «имперского начала», а не приход к власти других людей.

«Империи распадаются, это их имманентный признак», – добавил правозащитник.

«Курсор» сообщал, что эксперт предположил, испытывают ли сейчас россияне «снарядный голод».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!