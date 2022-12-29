Эксперт предположил, испытывают ли сейчас россияне «снарядный голод»

Сейчас война в Украине на 95 процентов является войной артиллерии.

Российская федерация* продолжает обстреливать украинские города, используя крылатые ракеты, дронов-камикадзе и артиллерию. Но военный эксперт Петр Черник считает, что сейчас оккупанты начали испытывать «снарядный голод», поскольку стали использовать меньше боеприпасов.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

По словам эксперта, с начала войны захватчики в три раза снизили количество используемых боеприпасов. А на данный момент войны в Украине на 95 процентов является войной артиллерии. И сейчас рф испытывает «снарядный голод», но пока он не критичный.

Если в конце февраля у россиян насчитывалось от 15 до 20 млн снарядов различных калибров, то на сегодня их большую часть они использовали или ВСУ уничтожили их запасы, когда обстреливали склады.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстреливать территорию Украины, но делает это с паузами, поскольку оккупанты испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.

Еще мы писали, что по словам политолога и публициста Андрея Пионтковского, что Украине необходима помощь стран Запада, чтобы остановить войну россиян.

Напомним, путин заявил о том, что россия готова вести диалог со всеми сторонами, участвующими в войне в Украине, но Киев и его западные покровители отказываются вести переговоры.

Читайте также, что российский политолог считает, что режим путина дал трещину. В плане общественной поддержки рф очень сильно проигрывает Украине.