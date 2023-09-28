Экс-советнику Зеленского, посещавшему Израиль, грозит тюрьма

Украинский народный депутат Инна Совсун написала заявление на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, потому что он позволил себе сексистские высказывания.
Об этом она сообщила в Facebook.
По ее словам, она обратилась с заявлением к правоохранителям, потому что Арестович совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 300 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о распространении видеопродукции, где присутствует пропаганда культа насилия и жестокости.
"Пора заканчивать с этим "цирком", уже давно не смешно", – заявила она.
Статья 300 УКУ предусматривает, что за такие деяния применяется штраф от 1000 до 4000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Отметим, что украинские журналисты опубликовали видео, на котором представлены отрывки из платных семинаров школы Арестовича "Апейрон". По их словам, там прозвучали сексистские идеи и даже призывы к насилию над женщинами.
Сам бывший советник заявил, что его слова были перекручены, а сексизм из его уст прозвучал, когда он находился в "актерском образе". Также он дал обещание, что привлечет к юридической ответственности авторов видео о нем.
"Девиз наших семинаров: хорошо обученная феминистка ничем не отличается от натуралки", – добавил он.
Напомним, что в этом году Арестович посещал Израиль. В частности, в мае его заметили во время отдыха на пляже Тель-Авива. Также он в компании посла Израиля рассказал, как "прощались" с Украиной в первые дни войн.
Также "Курсор" сообщал, что недавно Арестович сделал новое заявление, связанное с войной и Израилем.