Эксперт рассказал, сможет ли путин увеличить армию на 137 тысяч солдат

На войне в Украине российские солдаты несут огромные потери и в государстве-агрессоре начали возникать проблемы с кадрами. Эксперт Defense Express Иван Киричевский предположил, сможет ли владимир путин реализовать свой план и увеличить численность своей армии еще на 137 тысяч человек.

Об это он рассказал изданию «24 канал».

По его словам, российская армия по всем штабам была неукомплектованная еще в самом начале полномасштабного вторжения на украинские территории. По состоянию на начало текущего года численность армии рф должна была составлять 1,01 млн солдат, но фактически она насчитывала около 900 военных.

Эксперт считает, что реализация цели путина по увеличению своей армии вызывает сомнения, поскольку как они могут набрать живую силу в 137 тысяч солдат, если не способны выполнить задачу и набрать 15 тысяч человек для того, чтобы полностью укомплектоваться для так называемого 3 армейского корпуса.

путин хочет увеличить армию на 137 тысяч военных, но в украинской разведке отмечают, что рф надеется мобилизировать хотя бы 90 тысяч человек. Можно предположить, что проблемы с кадрами у них возникнут еще больше.

Иван Киричевский отметил, что кремль пытается показать, что готов к длительной войне, поэтому с ними нужно срочно договариваться, но по факту все видят, что «король голый».

«Курсор» писал ранее, что президент россии владимир путин подписал указ, предусматривающий увеличение вооруженных сил рф до 2,04 миллиона человек, то есть количество увеличится на 137 тысяч.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!