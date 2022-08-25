Путин подписал указ об увеличении армии рф до 2 миллионов военных

Предыдущий указ от 17 ноября 2017 года предполагал, что войска рф насчитывают 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
Об этом сообщают российские СМИ.
«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», – сказано в указе, который вступит в силу уже в 1 января следующего года.
Кроме этого, правительство рф должно предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, которые нужны для реализации увеличения армии.
Раньше военно-политический эксперт рассказал, почему в россии опасаются объявлять всеобщую мобилизацию. По его мнению, это решение может поставить под удар политический режим путина. Президент страны-агрессора может объявить ее в том случае, если рф будет находиться в состоянии войны. Но при этом, как утверждает эксперт, население россии может не поддержать эту идею, ведь среди россиян падает поддержка действий кремля в Украине.
Кроме этого, недавно в украинской разведке сделали заявление касаемо начала переломного момента в войне. Утверждается, что оккупанты начали осознавать настоящую «силу» собственной армии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!