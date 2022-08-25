Путин подписал указ об увеличении армии рф до 2 миллионов военных

Президент россии* владимир путин подписал указ, предусматривающий увеличение вооруженных сил рф до 2,04 миллиона человек, то есть количество увеличится на 137 тысяч.

Предыдущий указ от 17 ноября 2017 года предполагал, что войска рф насчитывают 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», – сказано в указе, который вступит в силу уже в 1 января следующего года.

Кроме этого, правительство рф должно предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, которые нужны для реализации увеличения армии.

Раньше военно-политический эксперт рассказал, почему в россии опасаются объявлять всеобщую мобилизацию. По его мнению, это решение может поставить под удар политический режим путина. Президент страны-агрессора может объявить ее в том случае, если рф будет находиться в состоянии войны. Но при этом, как утверждает эксперт, население россии может не поддержать эту идею, ведь среди россиян падает поддержка действий кремля в Украине.

Кроме этого, недавно в украинской разведке сделали заявление касаемо начала переломного момента в войне. Утверждается, что оккупанты начали осознавать настоящую «силу» собственной армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!