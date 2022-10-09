Эксперт назвал два вероятных сценария завершения войны в Украине и вспомнил об Израиле

По мнению военного эксперта Олега Жданова, путин никогда не признает провал в военных действиях и будет идти до самого конца.

Основной вопрос специалист видит в том, из-за чего *путин перестанет править. Возможно, взбунтуются мобилизованные россияне, либо же протестные настроения приведут к логическому концу диктатора после сведений о потерях на фронте.

«А они уже есть. Когда это число увеличится, другие будут категорически отказываться ехать в Украину. Тогда это может закончиться бунтом и может быть сигналом для элит, что с путиным дальше ничего не стоит иметь общего. Даже такие удары по скрепам, как Крымский мост, который они обещали защитить всеми силами. Вот что путину сейчас говорить им? Его спросят, а где супероружие, где ПВО, где фсб. А путину нечего говорить», – рассказал Жданов на своем YouTube-канале.

Эксперт считает, что если путина устранят, то военные действия быстро подойдут к концу, потому что представители элиты рф захотят договориться с Западом.

«Плюс разгром российской армии после контрнаступления ВСУ. Тогда элита, которая захочет устранить путина, ощутит сопротивление, а это недовольные мобилизованные или заговор среди силовых структур. Вот в генштабе рф проходят чистки военных. Тогда война закончится очень быстро сразу после устранения путина. Новые власти захотят переговоров с Западом. Условием будет вывод войск с территории Украины и восстановление территориальной целостности в границах 1991 года», – добавил Жданов.

Помимо этого, это не единственный вариант окончания войны. По словам специалиста, Украина также может освободить свои территории с помощью военных методов и выйти на границы 1991 года. После этого украинская сторона может потребовать от ООН отправки миротворческого контингента на границы с рф.

Жданов считает, что это «худший вариант, потому что мы будем находиться в таком состоянии, как Израиль». По его мнению, при этом варианте на границе будут происходить боевые действия, потому что Украина не будет вести переговоры с путиным.

Также «Курсор» сообщал о том, что в россии еврею грозит 4 года колонии строгого режима за антивоенную публикацию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!