В россии еврею грозит 4 года колонии строгого режима за антивоенную публикацию

В самом начале войны в Украине российские правоохранители арестовали 66-летнего еврея и гражданина рф Лев Лермана, который сделал в Facebook пост с протестом против вторжения на украинские земли.

После ареста жена Лермана сбежала в Израиль и рассказала, что работники службы безопасности *россии подбросили пули в их дом, чтобы оправдать его дальнейшее содержание под стражей. Уже 7 месяцев 66-летний еврей находится под стражей за то, что выступил против войны и призвал россиян выйти на улицы на антивоенный протест.

Об этом сообщает Haaretz.

В пятницу, 7 октября, состоялось судебное заседание, где прокурор просил приговорить мужчину к 4 годам колонии строгого режима. Ожидается, что судья вынесет вердикт уже в понедельник, 10 октября.

Ранее мы рассказывали, что советник главы ОП Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрыв на Крымском мосту, который он называет свидетельством раскола между российскими силовыми структурами. По его словам, фсб рф и неофициальная чвк «вагнер» начали войну за смену власти в минобороны и генштабе. Подоляк предполагает, что взрыв могла организовать россия, но о своих источниках он распространяться не стал.

«Это конкретное проявление конфликта между фсб (разведывательной службой) и (частными военными компаниями) с одной стороны и минобороны/генеральным штабом рф с другой», – сказал советник.

Также «Курсор» сообщал о том, каким оружием армия рф совершила массированный ракетный удар по Запорожью.

Помимо этого, российские оккупанты начали массово сдаваться в плен.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!