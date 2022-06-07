Эксперт назвал главную проблему Украины и Запада, которая мешает Киеву победить рф

У каждой страны есть свои причины на долгий процесс передачи вооружения. Пока главные надежды возлагаются на помощь США, однако и здесь приходится сталкиваться с малыми объемами поставок.

Поставки западного оружия в Украину продолжаются, однако это происходит слишком медленными темпами. Поэтому командованию ВСУ приходится «балансировать» и справляться собственными силами.

Об этом рассказал эксперт Defence Express Сергей Згурец в комментарии Еспресо.

По словам специалиста, обещания Запада еще не перешли в действия. Этот фактор очень негативно влияет на те возможности, которые есть у Вооруженных сил Украины по противостоянию оккупантам рф*.

Сейчас Украина ждет то вооружение, передача которого была согласована на встрече министров 44 стран «Рамштайн-2». При этом у каждой страны есть свои причины медлить, хотя Киев не раз заявлял, что таких причин не должно существовать.

Ранее редакция Курсора сообщала, что эксперт рассказал, решится ли российская элита на переворот в Кремле.

Кроме того, наш сайт писал, что в россии признают годными для войны в Украине даже людей с инвалидностью.

Еще напомним, что россия предупреждает о масштабных ударах по Украине, если Запад поставит ракеты дальнего радиуса действия.