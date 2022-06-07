Эксперт назвал главную проблему Украины и Запада, которая мешает Киеву победить рф

Поставки западного оружия в Украину продолжаются, однако это происходит слишком медленными темпами. Поэтому командованию ВСУ приходится «балансировать» и справляться собственными силами.
Об этом рассказал эксперт Defence Express Сергей Згурец в комментарии Еспресо.
По словам специалиста, обещания Запада еще не перешли в действия. Этот фактор очень негативно влияет на те возможности, которые есть у Вооруженных сил Украины по противостоянию оккупантам рф*.
Сейчас Украина ждет то вооружение, передача которого была согласована на встрече министров 44 стран «Рамштайн-2». При этом у каждой страны есть свои причины медлить, хотя Киев не раз заявлял, что таких причин не должно существовать.
Ранее редакция Курсора сообщала, что эксперт рассказал, решится ли российская элита на переворот в Кремле.
Кроме того, наш сайт писал, что в россии признают годными для войны в Украине даже людей с инвалидностью.
Еще напомним, что россия предупреждает о масштабных ударах по Украине, если Запад поставит ракеты дальнего радиуса действия.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!