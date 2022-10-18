Эксперт назвал оружие, которое поможет Украине бороться с иранскими дронами

Российская федерация* продолжает обстреливать территорию Украины, применяя ракеты и иранские дроны-камикадзе. Военный обозреватель Денис Попович рассказал, какое стране нужно оружие, чтобы противодействовать «Шахидам».

Об этом он рассказал «24 каналу».

По словам специалиста, дроны-камикадзе повреждают жилые дома и объекты критической инфраструктуры, поэтому Украине нужна срочная защита от этих беспилотников. Пока она не получит необходимую технику от западных партнеров, «Шахидов» можно сбивать и другими способами.

Денис Попович отметил, что прежде всего нужна зенитная артиллерия, потому что не стоит тратить на дроны ракеты, так как это дорогое удовольствие. Учитывая, что дрон-камикадзе «Шахид» — летательный аппарат времен Первой мировой войны, который двигается на высоте до 4 тысячи метров со скоростью 180-200 километров, то его можно сбивать пулеметами и зенитными пушками. Более того, полицейским в Киеве удалось «приземлить» дрон с помощью стрелкового оружия. Но это может быть опасно, поскольку пули из автомата могут попадать в окна, людей и так далее.

Эксперт отметил, что Украине следует рассмотреть возможность привлечения подготовленных людей и обустройство специальных позиций для противодействия «Шахидам». Это нужно сделать хотя бы до того времени, пока ВСУ не получат необходимое современное оружие.

«Курсор» писал ранее, что украинские зенитчики показали, как сбили с пулемета российский дрон Shahed.

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