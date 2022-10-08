Украинские зенитчики показали, как сбили с пулемета российский дрон Shahed

В Николаевской области военнослужащие сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136 армии рф*.

Об этом командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Бойцы ВСУ уточнили, что дрон был уничтожен воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета «Утес».

В командовании ВС подчеркнули, что украинские зенитчики не остановятся, пока «не превратят российского захватчика в украинском небе в металлолом».

Отметим также, что Вооруженные силы Украины на утро 8 октября уже ликвидировали около 62 тысяч 60 российских агрессоров, что на 380 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

«Курсор» писал ранее, что путин может отказаться от Луганской области, чтобы удержать оккупированные территории на юге Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!