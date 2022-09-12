Эксперт назвал причину быстрого бегства россиян из Харьковской области

Военный обозреватель Денис Попович считает, что решение бежать из Харьковской области российские командиры принимали на местах.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и успешно освобождают свои регионы от российских захватчиков, в частности в Харьковской области. Оккупантам пришлось спасаться бегством. Военный обозреватель Денис Попович рассказал, в чем главная причина коллапса армии рф*.

Об этом он сказал «24 каналу».

По его мнению, российские военные быстро отступили через морально-психологические причины, ведь большое количество оккупантов деморализованы. Плюс ко всему, пока рушился фронт рф в Харьковской области, глава кремля открывал колесо обозрения в центре страны, то есть главное руководство фактически самоустранилось от исполнения своих обязанностей, а командирам рф пришлось принимать решение об отступлении на местах.

Эксперт отметил, что оккупанты не видели смысла проливать свою кровь за удержание территории, оставшись фактически без руководства.

Сложившуюся ситуация в Харьковской области кремль не комментирует, только в минобороны рф пытались как-то прикрыть бегство своих солдат баснями о «переброске военных на Донбасс». Но на самом деле, как считает Попович, молчание кремля связано с тем, что путин еще не сформировал позицию по поводу происходящего сейчас на территории Украины.

«Курсор» писал ранее, что украинским военным в рамках контрнаступления удалось зайти в поселки Казачья Лопань и Дворечный в Харьковской области, находящиеся на границе с рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!