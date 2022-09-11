Контрнаступление Украины: ВСУ вышли на государственную границу

Украинским военным в рамках контрнаступления удалось зайти в поселки Казачья Лопань и Дворечный в Харьковской области, находящиеся на границе с рф.

Информацию об этом уже подтвердили местные власти, а также известно о поднятии в поселках государственного флага Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ«.

Видео по этому поводу поделился городской голова Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.



Ранее мы рассказывали, что успехи украинской армии сломали планы *рф. Теперь оккупанты отложили или полностью отменили референдумы на захваченных территориях. Кремлевских политтехнологов, работавших в Харьковской и Запорожской областях, отозвали назад в россию, но все же некоторые из них еще остаются в Херсонской области.

Также «Курсор» сообщал, что, по информации разведки Украины, россияне планируют вновь обстрелять Запорожскую АЭС. В этом вновь хотят обвинить Украину.

Помимо этого, в офисе премьер-министра Лапида резко раскритиковал депутата от Ликуда Нира Барката, который недавно посетил Украину и встретился с некоторыми известными деятелями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!