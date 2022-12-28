Эксперт назвал события, которые могут стать ключевыми в войне в Украине

В ближайшие месяцы ВСУ будут совершать действия, которые способны изменить ситуацию на фронте.

Российская федерация* проигрывает на фронте и несет большие потери как в личном составе, так и технике, однако не оставляет попыток захвата новых украинских территорий. Но ВСУ не собираются останавливаться и в ближайшее время будут совершать действия, которые могут стать ключевыми в 2023 году в войне.

Об этом рассказал «24 каналу» полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, россияне больше не рассматривают с военной точки зрения направление в сторону Одессы и Молдовы, поэтому там они не планируют никаких боевых операций.

Одним из самых ключевых событий в войне станет работа ВСУ на Изюмском направлении. В частности, все мероприятия, проведенные по деоккупации Изюмского котла. А дальше уже выход на границу с россией почти по всей протяженности Харьковской области.

Полковник запаса ВСУ также предположил, что в следующем году можно ожидать выход украинской армии на побережье Азовского моря. Может еще быть и прорыв ВСУ Запорожского фронта и выход в любую точку Азовского моря между Мариуполем и Мелитополем.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации определила целью выйти на административную границу Донецкой области до конца 2022 года.