В Минобороны Украины раскрыли главную цель армии рф до конца года

Сейчас россияне пытаются оцепить Бахмут, но им это не удается.

Врмия рф определила целью выйти на административную границу Донецкой области до конца 2022 года.

Об этом в эфире национального телемарафона Украины сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, на сегодняшний день Бахмут является «восточной крепостью» Украины, где враг сконцентрировал наибольшее количество военной техники.

«Было незначительное продвижение, но врага вытеснили. На сегодняшний день враг пытается оцепить город, но у них это тоже не выходит», — заявила она в телеэфире.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко сообщил, инфраструктура Бахмута, как и большинства населенных пунктов прифронтовой зоны, разрушена более чем на 60%.

Напомним, что Министерство обороны Великобритании в своем последнем отчете о российско-украинском конфликте заявило, что укрепленная линия фронта вокруг города Бахмут в Донецкой области по-прежнему является местом, куда москва направляет значительную часть своей огневой мощи. Протяженность этой линии фронта составляет около 15 километров.

«План россии, вероятно, заключается в том, чтобы окружить город тактическим продвижением на север и юг», — заявило министерство, отметив, что существует «реальная возможность», что захват Бахмута «является в первую очередь символической политической целью для россии».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.