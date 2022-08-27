Эксперт назвал условие полной деоккупации Украины этой зимой

Военный эксперт Роман Свитан назвал главное условие, с помощью которого Украина до конца года может полностью деоккупировать свою территорию.

В последнее время на фронте Украина смогла стабилизировать ситуацию и при условии, что западные страны в 2-3 раза усилят поставки вооружения, ВСУ смогут вернуть под свой контроль всю территорию.

Таким мнением поделился военный эксперт Роман Свитан, передает «24 канал».

По его словам, стратегическая инициатива сейчас находится в командования Украины, бойцы планомерно уничтожают российские группировки и склады с боеприпасами. А после «хлопков» в Крыму, практически всю оккупированную территорию ВСУ сейчас достают. И после того, как будет выполнена задача по уничтожению вражеских группировок, украинские военные получат задание деоккупировать земли.

Но, чтобы это произошло до конца года, нужно увеличить в несколько раз объемы поставок оружия. Военный эксперт отметил, что вооружение хватает только для трети военных, а остальные — «пехота», которая используется в оборонительных, но не наступательных боях.

По его словам, практически все гранты, выделяемые Украины, пойдут на наступательное вооружение. И после этого ВСУ смогут планировать операции по освобождению своих территорий.

«Курсор» писал ранее, для того чтобы Украина смогла деоккупировать территории и выгнать российских, ей нужна соответствующая техника, оружие и авиация. Спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат отметил, какие самолеты смогли бы помочь ускорить этот процесс.