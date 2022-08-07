В Украине рассказали, какие самолеты помогут ВСУ вернуть свои территории

Для того чтобы Украина смогла деоккупировать территории и выгнать российских захватчиков со своей земли, ей нужна соответствующая техника, оружие и авиация. Спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат отметил, какие самолеты смогли бы помочь ускорить этот процесс.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По словам Юрия Игната, самолеты украинской армии нужны уже сегодня, потому что в первую очередь, они позволят закрыть небо от российских ракет. Но несмотря на то, что их военным пока не поставляют, украинская сторона все равно держит под контролем свое воздушное пространство.

Спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил отметил, что для деоккупации территорий и контроля неба, Украина нуждается в многоцелевых истребителях, которые бы помогали бойцам вести борьбу с оккупантами и на небе, и на земле

Он отметил, что, имея на вооружении под крыльями самолетов противорадиолокационные ракеты, украинские военные смогли бы уничтожать российскую ПВО и помогать своей армии продвигаться по суше.

«Курсор» писал ранее, что Украина воюет с российской федерацией не только на суши и в воздухе, но и в информационном пространстве. Чтобы сорвать поставки оружия ВСУ, россияне распускают в сети слухи о том, что поставляемое западное оружие продается на «черном рынке».

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