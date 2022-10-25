Эксперт объяснил, почему рф будет до последнего биться за Херсон

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что с неофициальных источников кремля* известно о том, что путин приказал не покидать правый берег.

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать населенные пункты на юге страны от российской оккупации. Скоро придет очередь и Херсона. Но российские войска, по приказу путина, будут бороться за него до последних сил.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта FreeДом.

По его словам, неофициальные источники кремля рассказывают о том, что путин отдал приказ солдатам не отступать с правого берега Днепра на Херсонском направлении. Оккупанты понимают, что ситуация напряженная, поэтому проводят ротацию и перебрасывают в город боевые части, а выводят оттуда небоевые.

Олег Жданов подчеркнул, что правый берег Херсонской области является «ахиллесовой пятой» западной части захваченных территорий. Если ВСУ выйдут на реку Днепр, то у россиян рухнет все Запорожское направление до Крымского перешейка.

Эксперт рассказал, что российские войска будут биться за правый берег до последнего солдата, поэтому не стоит надеяться, что Херсон украинские бойцы смогут вернуть без трудностей.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация перебросила в Херсон «специфические войска», потому что хочет устроить уличные бои и затянуть ВСУ в длительное противостояние.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!