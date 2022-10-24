Генерал-майор СБУ рассказал, зачем рф перебросила в Херсон «специфические войска»

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун отметил, что россияне для того и зачищали Херсон от местного населения, чтобы не было информации об этих войсках.

Вооруженные силы Украины продолжают наступать на херсонском направлении и готовятся освободить город, но ситуация остается напряженной. Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун отметил, что оккупанты перебросили в Херсон «специфические войска».

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эспрессо», передает издание «Униан».

По его словам, в эти войска входят десантники и морская пехота, которые подкрепляются мобилизованными солдатами. Противник пытается устроить, скорее всего, уличные бои, чтобы затянуть ВСУ в длительное противостояние и использовать свои специфические знания.

Генерал-майор СБУ отметил, что россияне для этого и стали зачищать Херсон от местного населения, чтобы они не передавали информацию об этих войсках. В то же время солдаты рф* будут переодеваться в гражданскую одежду, чтобы заходить в тыл украинских бойцов и совершать диверсии.

«Курсор» писал ранее, что ВСУ продолжают идти в контрнаступление и планируют освободить от российских захватчиков город Херсон. Вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл считает, что ситуация у россиян довольно сложная и им нужно выбирать: остаться и быть в окружении или бежать.

Еще мы писали, что российский оппозиционер предположил, на кого путин спишет потерю Херсона.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!