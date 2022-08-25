Эксперт объяснил, почему в рф опасаются объявлять всеобщую мобилизацию

Украина на протяжении шести месяцев воюет с российской федерацией, но страна-агрессор не объявляет всеобщую мобилизацию, а набирает тайком солдат для отправки на фронт. Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко объяснил, почему кремль не решается на такой шаг.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По словам эксперта, в москве опасаются вероятного общественного сопротивления, ведь это поставит под удар политический режим владимира путина. Всеобщую мобилизацию президент рф объявит в том случае, когда страна будет находиться в состоянии войны. Но он сомневается, что россияне поддержат эту идею, ведь среди населения падает поддержка войны в Украине.

Александр Коваленко отметил, что многие могут бунтовать, а это станет большой проблемой для россии, ведь виновен будет тот, кто начал войну и мобилизацию.

По мнению обозревателя, непосредственная вовлеченность в эти процессы президента россии существенно повлияет на поддержку режима рядовыми россиянами.

«Курсор» писал ранее, что солдаты рф намерены с сентября провести на захваченной части Украины «всеобщую мобилизацию». Теперь ловить мужчин и принудительно отправлять в горячие точки будут «открыто» и «официально».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!