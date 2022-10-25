Эксперт объяснил, зачем рф запустила фейк о «грязной бомбе» в Украине

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские оккупанты хотят достичь важной для себя цели.

Несколько дней назад в российской федерации* заявили о том, что Украина якобы готовится применить на своей территории «грязную бомбу», а потом обвинить в этом рф.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал «24 каналу» с какой целью агрессор запустил этот фейк.

По его словам, министр обороны рф сергей шойгу не просто так «сидел на телефоне» с министрами обороны США, Францией и Великобританией. Подобными ложными высказываниями российские оккупанты пытаются хоть как-то попробовать начать переговоры с Западом. Ведь сейчас им необходим перерыв.

Денис Попович предполагает, что эту информационно-психологическую специальную операцию в рф создали, чтобы начать переговоры, за что-то «зацепиться». А площадкой избрали министерство обороны.

Очевидно, что российские захватчики надеялись сделать из этого определенный первый шаг для того, чтобы потом говорить о перемирии. «Грязная бомба» – обычный информационный повод.

«Курсор» писал ранее, что в Пентагоне прошел очередной брифинг для СМИ, на котором представитель минобороны США подробно ответил на несколько основных вопросов, связанных с действиями армии рф и попыток военных предводителей россиян раздувать тему с «грязной бомбой».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!