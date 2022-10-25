Угроза «грязной бомбы»: в Пентагоне раскрыли планы рф в Херсонской области

В Пентагоне прошел очередной брифинг для СМИ, на котором представитель минобороны США подробно ответил на несколько основных вопросов, связанных с действиями армии рф* и попыток военных предводителей россиян раздувать тему с «грязной бомбой».

Об этом пишет Defense Express.

В частности, стало известно, как в США оценивают действия россиян в Херсонской области.

«В Херсонской области украинские силы продолжают вести продуманные и выверенные действия по контрнаступлению по трем основным направлениям. По нашим оценкам, российские силы в значительной степени окопались, чтобы укрепить свои оборонительные рубежи на этом участке», — было заявлено во время брифинга.

Также на вопрос относительно якобы отвода основных сил армии рф из Херсонской области, в Пентагоне ответили, что замеченное передвижение сил есть передислокацию. Более того враг укрепляет оборону, создавая новые позиции и укрепрайоны. Главная цель – именно оборона, а не отвод группировки.

В Пентагоне подчеркнули единую позицию – Украина не создает «грязную бомбу». Несмотря на риск того, что кремль именно такими обвинениями готовится к использованию ядерного оружия, в минобороны США сообщили, что у американской разведки нет признаков того, что москва решила применить оружие массового поражения, не только ядерного, но химического или биологического.

Ранее Курсор писал, что в россии отец солдата, не видевший сына 23 года, решил забрать выплаты за его смерть у экс-жены.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!