Эксперт предположил, как долго рф сможет продолжать войну в Украине

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что российская армия обладает большим количеством запасов, но эти запасы «уходят в прошлое».

Украина уже семь месяцев продолжает воевать с российской федерацией* и не намерена отказываться от своих территорий. Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, на сколько у рф хватит еще ресурсов, чтобы воевать.

Об этом он рассказал на Youtube, передает «Униан».

По его словам, российская армия обладает большим количеством запасов, но эти запасы «уходят в прошлое». Многая техника у них снятая с хранения, в частности КрАЗы, которые использовались в Советском Союзе.

Жданов отметил, что путин объявил в стране мобилизацию и намерен призвать на службу более миллиона человек, но их нужно обеспечить вооружением. Да, по его мнению, у рф есть ресурсы и запасы, техника старая и они будут стараться ее заводить. Если будет работать один танк из десяти, то у россиян будет 2-3 тысячи танков.

Но при этом, эксперт считает, что война не будет длиться 2-3 года. Слабым местом российской федерации является экономика и она сейчас серьезно страдает из-за веденных Евросоюзом санкций.

Он отметил, что у путина нечем сейчас оснащать и одевать мобилизованных, а значит они будут все это просить купить у родных, соответственно, на определенные товары будет серьезный дефицит.

«Курсор» писал ранее, что россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины, но запасы высокоточного оружия в захватчиков истощаются.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!