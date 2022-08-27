В украинской разведке назвали количество ракет, оставшихся у рф

Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины, но запасы высокоточного оружия в захватчиков истощаются. Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий отметил, что у россиян осталось не более 45% ракет от тех, что были в начале полномасштабной войны.

Об этом он рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

По его словам, российские военные сейчас испытывают проблемы с высокоточным оружием. Агрессор уже использовал где-то 55% крылатых ракет, которые были с начала вторжения на украинские территории. Особенная сложность у россиян с «Искандерами», там осталось примерно 20% от того, что было с 24 февраля.

Что касается «Калибров», то там ситуация, как отмечают в украинской разведке, не лучше. Российские оккупанты используют X-22 и С-300 в наземном варианте. Но и эти запасы иссякают.

Высокоточное оружие у армии рф на исходе. Согласно нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же «Искандерам». В связи с этим оккупанты активнее начали использовать другое вооружение: «Ураганы» и «Смерчи». С помощью этим систем они обстреливают Николаев, Запорожскую область и Харьков.

«Курсор» писал ранее, что россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории Украины. Страна-агрессор выпустила 8 крылатых ракет типа (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей. Вооруженных силам Украины удалось сбить 7 из них.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!