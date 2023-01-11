Эксперт предположил, какие проблемы в рф вызовет новая волна мобилизации

Российская федерация* продолжает войну против Украины и теряет на фронте большое количество своих солдат. Чтобы пополнить резервы, согласно информации украинской разведки, путин собирается на днях объявить вторую волну мобилизации. Военный обозреватель Денис Попович спрогнозировал, какие проблемы может в стране спровоцировать новый призыв.

Об этом он рассказал «24 каналу».

Эксперт отметил, что преимуществом российских оккупантов является их большое количество, это создает для ВСУ определенные проблемы и может повлиять на продвижение захватчиков на разных направлениях. В частности сейчас это наблюдается вокруг Бахмута – Соледара, где армия рф использует тактику живых волн. Но другая сторона этой тактики — обилие человеческих потерь.

Денис Попович подчеркнул, что рф не считается с человеческими жертвами, для нее главное — продвижение вперед. Но новая волна мобилизации может спровоцировать в стране ряд проблем и первая из них — нехватка техники на такое большое количество солдат.

Второй проблемой эксперт назвал оснащение частично мобилизованных амуницией, третьей – логистику. Четвертая, и весьма важная проблема – наличие подготовленных командиров младшего и среднего звена для того, чтобы можно было сформировать подразделения, научить их, провести боевое согласие, создать боеспособные части и бросить их на фронт.

Еще одной проблемой Денис Попович назвал наличие нужного количества тренировочных лагерей. В настоящее время россияне используют мощности Беларуси.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные отрицают, что российские войска окружили и захватили восточный город Соледар после заявлений главы группы наемников Вагнера евгения пригожина о том, что город пал.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.