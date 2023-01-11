Рф заявила о захвате Соледара: что говорят в Украине

Украинские военные отрицают, что российские войска окружили и захватили восточный город Соледар после заявлений главы группы наемников Вагнера евгения пригожина* о том, что город пал.

Сергей Череватый, пресс-секретарь Восточной группы ВСУ, заявил: «Россияне говорят, что он находится под их контролем, это неправда».

Захват россией Соледара и его огромных соляных копей будет иметь символическое, военное и коммерческое значение для россии. Но ситуация в Соледаре и его окрестностях кажется нестабильной, и ни одно из утверждений не может быть проверено независимо.

Пригожин опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с группой своих бойцов и танком, которая, по его словам, была сделана в одном из туннелей соляной шахты на юго-западе города.

Пригожин также настаивал на том, что в боях за город участвовали только подразделения его военизированной роты, многие из которых были заключенными, которым было предложено помилование, если они будут сражаться за него.

Украинский солдат сказал CNN, что ситуация в восточном городе Соледар является «критической» и что число погибших настолько велико, что «никто не считает погибших».

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Кроме того, армия рф разрушила Хоральную синагогу в украинском Бахмуте.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.