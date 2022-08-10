Эксперт предположил, когда война в Украине уйдет на «оперативную паузу»

Военный эксперт Петр Черник рассказал, когда ситуация на фронте осложнится и война в Украине будет поставлена на «оперативную паузу».

Российские войска, несмотря на то, что не имеют успехов в захвате новых украинских территорий, удерживают занятые уже позиции и на некоторых наступлениях готовят штурм. Но осенью боевые действия могут приостановиться. Военный эксперт Петр Черник прогнозирует в войне «оперативную паузу».

Об этом он рассказал «24 каналу».

По его словам, осенью для российских военных все усложниться и в первую очередь из-за погоды, потому что пойдут дожди и передвигаться бронетранспортом станет тяжелее. Межсезонье осень – весна затрудняет движение.

Петр Черник отметил, что к осени активная фаза войны затихнет, но не отменится, поскольку в рф* еще много ствольной артиллерии и множество к ним снарядов.

В это время, по его мнению, может настать «оперативная пауза», но какой она будет сейчас нельзя точно сказать. Она может продлиться и полгода, и больше.

Военный эксперт также отметил, что осенью может заработать ленд-лиз и ВСУ получат высококачественную авиацию, которая поможет им переломить линию фронта.

«Курсор» писал ранее, что Украина продолжает воевать с российской федерацией, отстаивая свой суверенитет и свободу. И началась война еще 8 лет назад, когда рф оккупировала Крым и территорию Донбасса. Владимир Зеленский отметил, что российская война против Украины и Европы началась в Крыму и с освобождением полуострова она и должна закончиться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!