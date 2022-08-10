Зеленский ответил, как должна закончиться война в Украине

По словам президента Украины Владимира Зеленского, мир начинает понимать, что совершил ошибку, когда в 2014 году не дал ответа на агрессивные шаги рф*.

Украина продолжает воевать с российской федерацией, отстаивая свой суверенитет и свободу. И началась война еще 8 лет назад, когда рф оккупировала Крым и территорию Донбасса. Владимир Зеленский отметил, что российская война против Украины и Европы началась в Крыму и с освобождением полуострова она и должна закончиться.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

По словам президента Украины, сейчас много внимания уделяется Крыму, который оккупировали россияне, и принесли в одно из лучших мест Европы масштабные репрессии, а также проблемы экономического и экологического характера.

Зеленский твердо ответил, что Крым — украинский, и Украина никогда от него не откажется и деоккупирует полуостров. Но на сегодняшний день пока сложно сказать, когда именно это произойдет. Однако украинская сторона постоянно добавляет необходимые компоненты в формулу по освобождению полуострова от российских захватчиков.

«Курсор» писал ранее, что российские военные продолжают попытки захвата украинских территорий, и по словам Владимира Зеленского, чтобы остановить войну, против российской федерации должны быть введены более серьезные санкции.

Еще мы писали, что Владимир Зеленский предупредил россиян, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях поставит точку в переговорном процессе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!