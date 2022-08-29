Эксперт предположил, кто и при каком условии может ликвидировать путина

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак назвал условие, при котором могут в ближайшее время «убрать» путина*.

Президент российской федерации владимир путин серьезно опасается за свою безопасность, поэтому постоянно меняет окружение и охранников. По словам военного эксперта Ивана Ступака, российского диктатора в ближайшее время могут «убрать» спецслужбы, но при одном условии.

Об этом он рассказал изданию «Главред».

Эксперт считает, что этот вариант будет возможен лишь тогда, когда дальнейшее существование главы кремля станет преградой для многих чиновников рф. Если раньше они могли сесть в приватный самолет и на выходные улететь в Ниццу, чтобы сыграть в казино в Монако, а потом вернуться, то сейчас такого нет. И когда ситуация станет для генералов критической, тогда, возможно, они начнут думать о том, как ликвидировать российского диктатора.

Иван Ступак не исключил также, что в ближайшее время россией пронесется череда «случайных» самоубийств среди высших чиновников военно-промышленного комплекса. Это будет связано с неудачами, с которыми армия рф сталкивается на войне в Украине.

«Курсор» писал ранее, что по словам представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, российскому президенту путину плохо морально и физически. Кроме того, у него наблюдаются явные признаки шизофрении.