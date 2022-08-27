У путина серьезные проблемы со здоровьем — Минобороны Украины

Президент рф владимир путин не здоров, о чем заявили в ГУР Минобороны Украины.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что российскому президенту путину* плохо морально и физически. Кроме того, у него наблюдаются явные признаки шизофрении.

Об этом пишет «РБК-Украина».

По его словам, официальной информации о состоянии здоровья лидера рф не найти, поскольку на эту тему там не распространяются. Однако Скибицкий уверен, что путин серьезно болеет, но даже несмотря на это, он будет воевать до конца своих дней.

«У него одна цель и он ее озвучил: «Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю», — рассказал представитель ГУР.

Понять мировоззрение путина, по мнению Скибицкого, можно по его программных статьях, которые он писал. В них все ясно изложено на тему войны.

Ранее «Курсор» писал о том, что известный украинский доктор Комаровский назвал вероятный диагноз путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!