Эксперт предположил, откуда рф может повторно атаковать Украину

По его словам, оккупанты могут одновременно пойти в наступление на двух направлениях.

Российская федерация* продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Об этом «24 каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, захватчики могут одновременно атаковать на двух направлениях. У них сейчас проблемы с Донбассом и Луганской областью, поэтому опасность с Востока Украины остается. Там они планируют наступательные действия и заводят туда свои войска, в частности возле Кременной и Сватово. Эти направления они стараются усилить.

Роман Свитан предполагает, что рф накапливает личный состав и технику в городе валуйки и если будет какое-нибудь наступление, то именно с этой стороны.

Кроме того, второстепенным направлением для россиян является Север Украины, то есть наступление из территории Беларуси. Но его оккупанты могут использовать как отвлекающий маневр. Могу начаться боевые действия в районе Черниговской и Киевской области, но не более. Действий со стороны белорусской армии пока не наблюдается.

Военный эксперт считает, что реальным направлением, где вражеская армия способна что-то планировать — это Донбасс, там они вероятно готовят атаки на позиции ВСУ. Но пока они только накапливают резервы.

«Курсор» писал, что для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.