Эксперт рассказал про задачу «минимум» и «максимум» для армии рф в Украине

Но российским оккупантам вряд ли удастся добиться своих целей.

Российская федерация* проигрывает на фронте, но согласно данным украинской разведки, оккупанты наращивают свои силы и технику, подготавливаясь к новому наступлению с восточной и северной части Украины. Но, чтобы спрогнозировать вероятный сценарий развития событий, нужно понимать, какие цели преследуют захватчики.

Об этом «24 каналу» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

А вот задача «максимум» состоит в попытке атаковать большую часть украинских территорий и захватить какой-нибудь крупный город на левом берегу Днепра.

Однако, военный эксперт сомневается в том, что россиянам удастся реализовать свои задачи.

«Курсор» писал ранее, что Украина, по словам экспертов, наращивает усилия по ослаблению врага в стратегически важном городе — Мелитополе (Запорожская область). Его деоккупация и станет началом следующей фазы войны.