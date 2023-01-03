Эксперт рассказал про задачу «минимум» и «максимум» для армии рф в Украине

Российская федерация* проигрывает на фронте, но согласно данным украинской разведки, оккупанты наращивают свои силы и технику, подготавливаясь к новому наступлению с восточной и северной части Украины. Но, чтобы спрогнозировать вероятный сценарий развития событий, нужно понимать, какие цели преследуют захватчики.
Об этом «24 каналу» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
А вот задача «максимум» состоит в попытке атаковать большую часть украинских территорий и захватить какой-нибудь крупный город на левом берегу Днепра.
Однако, военный эксперт сомневается в том, что россиянам удастся реализовать свои задачи.
«Курсор» писал ранее, что Украина, по словам экспертов, наращивает усилия по ослаблению врага в стратегически важном городе — Мелитополе (Запорожская область). Его деоккупация и станет началом следующей фазы войны.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!