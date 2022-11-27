Эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины

Несмотря на то, что Беларусь официально не вступила в войну против Украины, рф использовала территорию страны для наступательных операций, а также нанесения ракетных ударов по украинским городам. Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко постоянно оттягивает принятие решения и продолжает «обучение» возле украинской границы, держа путина за дурака.

Таким мнением поделился «24 каналу» политический эксперт Валерий Клочок.

По его словам, сами белорусы не хотят воевать с Украиной, некоторые «добровольцы» даже воюют на ее стороне против россии. Дело в том, что Лукашенко надеется, что путин ему простит то, что он не станет физически вступать в военный конфликт.

Но, как считает эксперт, никто ему ничего не простит, российский диктатор не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко, ведь ему нужно наступление с Севера.

Также Валерий Клочок прокомментировал информацию по поводу наступления Беларуси на территорию Украины в ближайшее время, ведь слухи об этом начали активно распространяться. Он отметил, что в украинской разведке сказали, что ударная группировка в Беларуси на данный момент отсутствует.

Эксперт считает, что Лукашенко не вступает в войну, потому что он не готов, возможно, не хватает военной способности. По словам белорусского диктатора, его армия насчитывает 30-40 тысяч солдат, но ударных батальонов удастся сформировать, возможно, 10-15 тысяч, это не количество военных.

«Курсор» писал ранее, что президент российской федерации долгое время инвестировал в Беларусь, потому что хотел установить над государством контроль. И ему практически это удалось, но заставить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко официально вступить в войну против Украины он не может.