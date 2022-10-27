Путин тратил миллиарды, чтобы взять под контроль Беларусь — аналитик ISW

Президент российской федерации долгое время инвестировал в Беларусь, потому что хотел установить над государством контроль. И ему практически это удалось, но заставить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко официально вступить в войну против Украины он не может.

Таким мнением поделилась аналитик американского Института изучения (ISW) войны Наталья Бугаева.

По ее словам, главе кремля удалось установить над Беларусью практический полный контроль еще до полномасштабного вторжения в Украину. Кремль инвестировал в государство миллиарды долларов, чтобы закрепить там свое влияние. Более того, путин тратил на все это личное время.

Но при этом, как считает эксперт, у российского диктатора не получается заставить Лукашенко привлечь белорусские войска к войне против Украины.

Аналитик говорит, что вторжение Беларуси сейчас маловероятное, потому что граждане не хотят в этом участвовать, поскольку воспринимают эту войну не так как россияне. У белорусов нет идеологической или практической цели участия в боевых действиях.

Но Наталья Бугаева подчеркнула, что полностью сбрасывать Беларусь со счетов не стоит, поскольку у нее есть место в российском сценарии, в частности со стороны государства могут возникать провокации.

«Курсор» писал ранее, что по словам анонимных источников, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение провести скрытую мобилизацию в Беларуси.

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