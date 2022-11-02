Эксперт предположил, зачем рф перебросила в Беларусь носителей «Кинжалов»

Александр Коваленко подчеркнул, что «Кинжалы» – именно те российские ракеты, которые страна сейчас совсем не может производить из-за санкций.

Российская федерация* продолжает использовать в своих целях территорию Беларуси, в частности для обстрелов украинских городов. В британской разведке недавно сообщили, что агрессор перебросил в Беларусь два истребителя Миг-31К и партию ракет Х-47М «Кинжал», которые может нести эта авиация.

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал «24 каналу», зачем россия это сделала, ведь такими ракетами можно наносить удары и из Каспия.

По его словам, со стороны рф, прежде всего, это является элементом шантажа. Агрессор хочет усилить напряжение не только в Украине, но и в западных странах.

Обозреватель отметил, что с тех пор, как МиГ-31 появились на белорусском аэродроме, россияне то и делают, что по несколько раз в день поднимают эти самолеты в воздух, они берут курс в направлении Украины, и по всей стране срабатывает воздушная тревога. То есть это – постоянное морально-психологическое давление.

Рф имитирует нанесение ударов «Кинжалами» или же проводит подготовку к их использованию, ведь такой вероятности нельзя исключать.

Александр Коваленко отметил, что «Кинжалы» — именно те ракеты, которые страна-агрессор не может сейчас производить из-за экономических санкций, введенных ЕС.

«Курсор» писал ранее, что россия несколько раз применяла ракеты «Кинжал» для ударов по Украине. Эксперт Олег Жданов раскрыл особенности пуска этих ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!