Российская ракета «кинжал»: эксперт раскрыл ее особенности

россия* несколько раз использовала ракеты «кинжал» во время нанесения ударов по территории Украины.

Эксперт Олег Жданов раскрыл особенности пуска этих ракет.

Россия несколько раз применяла ракеты «Кинжал» для ударов по Украине

По словам военного эксперта Олега Жданова, россия использует сверхзвуковые ракеты «кинжал» во время массированных ракетных атак по Украине. Он добавил, что пока что украинская система ПВО не может сбивать эти российские ракеты.

Жданов отметил, что в россии хотели создать гиперзвуковую ракету со скоростью около 5-7 махов с дальностью пуска около 2 000 км. С такой скоростью никто бы не смог сбить эту ракету. По его словам, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину россия переоборудовала четыре мига и один или два ту-22м3 под пусковую установку этих ракет.

Кроме этого, военный эксперт рассказал о том, какие особенности есть у этих российских ракет.

«Сверхвуковой истербитель разгоняется до сверхзвука (около 2,5 маха) и сбрасывает эту ракету. Ракета начинает еще больше ускоряться и за счет скорости должна преодолевать любую ПРО противника. Она только на отдельном участке может достигать гиперзвуковой скорости, а дальше ее теряет из-за сопротивления воздуха и инерционной потери ускорения», — отметил он.

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Жданов сказал, что россия не очень часто применяет эти ракеты, потому что в россии не было налажено серийное производство «кинжалов». Согласно имеющейся информации, россия смогла изготовить около 20 этих ракет. Он добавил, что, если подсчитать, что россия уже три или четыре раза использовала их в Украине, «то десяток-полтора у них в запасе еще есть».

Жданов добавил, что три из четырех самолетов, переоборудованных для пуска этих ракет, находятся в Беларуси, и их поднимают переодически.

Как сообщал Курсор, в конце сентября десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины поразили два боевых самолета Воздушно-космических сил рф. Командование ДШВ ВСУ сообщило, что десантники поразили штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель Су-30. Самолеты были сбиты бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Наша редакция писала, что в британской разведке рассказали, зачем рф атакует Украину иранскими дронами. Несмотря на регулярные атаки, украинским военным удается перехватывать до 85% вражеских беспилотников.

Также Курсор информировал о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!