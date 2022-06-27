Эксперт рассказал, чего на самом деле хочет путин от Лукашенко

Вероятно, Лукашенко готовит Беларусь к тому, чтобы вступить в войну с Украиной.
Об этом высказался военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, владимиру путину* нужно, чтобы армия Беларуси отрезала канала снабжения Украины западным оружием. Для этого ей нужно продвигаться вдоль западной границы Украины с Польшей.
Эксперт заявил, что у путина большое количество рычагов давления на Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси и так предоставил путину всю свою военную инфраструктуру, но белорусская армия в открытый бой с ВСУ еще не вступала.
С другой стороны, Жданов уверен, что вероятность вмешательства армии Беларуси пока составляет 50 на 50.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!