В рф снова заговорили о мирных переговорах с Украиной

Председатель совета федерации рф* валентина матвиенко заявила, что переговоры между россией и Украины могут возобновиться, если Киев примет условия, озвученные москвой.

По словам матвиенко, если бы западные страны захотели, то они смогли бы усадить Киев за стол переговоров и заставить их достичь мирных соглашений. Она добавила, что рф не отказывалась от переговоров с Украиной и именно она начала их, сообщают российские СМИ.

Матвиенко заявила, что переговоры между странами должны проводиться на «реалистичных условиях»: «Они известны. Мы их публично заявили. Это условия, заявленные в целях специальной военной операции. Ни на каких других условиях переговоры россия вести не будет. Красную черту перешла именно Украина», — добавила политик.

Она также считает, что войну против россии ведет коллективный Запад. Также она заявила, что рф не воюет в Украине: «Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с рф».

По ее словам россия была вынуждена защищать свой суверенитет и безопасность.

«Россия и сегодня готова к переговорам. Наши условия должны быть приняты. Именно они должны стать основой для переговоров»,- отметила она.

Ранее Курсор писал, что российские военные массово отказываются идти на войну против Украины. Российские захватчики любым способом стараются избежать боевых столкновений с украинскими воинами.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!