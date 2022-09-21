Эксперт рассказал, как будут действовать ВСУ после деоккупации Херсона

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что украинские военные после освобождения Херсона будут рассматривать два варианта дальнейших действий.

Вооруженные Силы Украины постепенно освобождают от российских захватчиков свои территории и продвигаются к Херсону. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие варианты действий будут рассматривать украинские бойцы после того, как деоккупируют регион.

Об этом он рассказал в интервью «ГРОШІ».

Эксперт отметил, что у ВСУ будет два варианты: освобождение Мелитополя или наступление в сторону оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По его мнению, освобождение Мелитополя сейчас куда важнее, потому что он является ключом ко многим вопросам. Если украинские защитники пойдут на Мелитополь и будут развивать успех, то смогут подойти к воротам Крыма, перерезать сухопутный коридор в Крым для рф* и перекрыть Северо-Крымский канал.

Жданов подчеркнул, что есть шанс, если пойти встречным ударом от Запорожья на Мелитополь и с Днепра на Мелитополь, что Запорожская АЭС получится в окружении ВСУ. Так что Мелитополь решает четыре важных задачи.

Но освобождение будет проходить и на востоке Украины. Эксперт рассказал, что там придется применять ВСУ более традиционные способы ведения войны, это значит атаковать врага, занимающего оборону, соответственно это будет тяжелее. Но возвращение Донецка или Луганска под контроль Украины стало бы более весомым с политической точки зрения.

«Курсор» писал ранее, что израильский офицер рассказал, как ВСУ будут освобождать Донбасс.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!