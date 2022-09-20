Военные игры: израильский офицер рассказал, как ВСУ будут освобождать Донбасс

Война в Украине, которую развязала российская федерация, продолжается уже почти семь месяцев, и ВСУ постепенно начинают освобождать свои территории от захватчиков. Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин спрогнозировал, какую тактику будут использовать украинские бойцы, чтобы деоккупировать Донецк и Луганск.

Об этом он рассказал в эфире Радио «НВ».

По его словам, контрнаступление украинских бойцов в Харьковской области показало, что ВСУ способны на проведение более крупных операций, они задействовали не всю западную технику для освобождения своих территорий.

Игаль Левин подчеркнул, что сейчас на Западе ведутся «военные игры» с акцентом на то, как Украина будет возвращать под свой контроль Крым, Донецк и Луганск. И успешное контрнаступление ВСУ показало, что инициатива теперь в руках Украины.

Он отметил, что украинские военные разгромили под Харьковом 1-ю танковую гвардейскую армию вс рф, в которой находилось около 10 тысяч человек. Потом ВСУ ликвидировали группировку, которая наступала на Славянск и Краматорск, обессилив военных рф. Перехват такой инициативы показал, что Донецк и Луганск также будут освобождены от оккупации, города можно брать штурмом, как это было с населенным пунктом Попасная, а можно окружить врага и тогда у него будет всего два выбора: уйти из города или оставаться в окружении. А оставаться долго в кольце не получится.

Левин подчеркнул, что освобождение Харьковской области было лишь маленькой симуляцией того, как будет проходить деоккупация Луганска и Донецка. То есть, выход к границам, отрезание городов от российской федерации, а дальше ультиматум боевикам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!