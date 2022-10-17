Эксперт рассказал, как рф модернизировала иранские дроны-камикадзе

Российские войска продолжают атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе «Shahed-136». И сейчас беспилотники стали еще опаснее, потому что оккупанты их модернизировали.

Об этом рассказал на своем Telegram-канале военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, такие дроны имеют инерциальную систему наведения, но в сбитых недавно беспилотниках, ВСУ нашли блоки управления ГЛОНАС. С помощью этих блоков точность ударов «Shahed-136» повышается значительно. Раньше их эффективная дальность составляла где-то 170-200 км, но теперь она увеличена за счет дополнительной корректировки.

Александр Коваленко отметил, что это все равно не позволяет управлять БПЛА в реальном времени и маневрировать. Да и с таким блоком уменьшается боевая часть дронов-камикадзе.

Эксперт указал, что на это стоит обратить внимание международным партнерам Украины и Израилю.

«Курсор» писал ранее, что сегодня утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. В Шевченковском районе зафиксированы «прилеты».

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю атаку дронов-камикадзе по Киеву, отметив, что российских оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений.