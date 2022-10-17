Столицу Украины атаковали дронами-камикадзе: что известно

Сегодня утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. В Шевченковском районе зафиксированы «прилеты».

Об этом на своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По его словам, в Шевченковском районе Киева было слышно несколько взрывов. В результате вражеской атаки произошел пожар в нежилом здании. На месте работают аварийные подразделения и бригады «скорой» помощи. Повреждены также несколько жилых зданий.

Информация о пострадавших в результате обстрелов уточняется.

В Киевской области сработала система ПВО. Удалось сбить один из иранских дронов, который атаковал город.

На обстрелы также отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что действия россиян похожи на агонию, а также призвал союзников передать Украине больше систем ПВО и как можно скорее, чтобы защитить небо и уничтожить врага.

«Курсор» писал ранее, что украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация* атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Еще мы писали, что в Николаевской области военнослужащие сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136 армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!