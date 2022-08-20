Эксперт рассказал, как ВСУ используют Bayraktar и HIMARS в тандеме

Военный эксперт Олег Катков объяснил, как турецкие беспилотники Bayraktar на фронте взаимодействуют с американскими HIMARS.

Украина получает от западных стран оружие, которое позволяет быстро и точно уничтожать позиции противника. И самыми популярными из них является Bayraktar и HIMARS, об эффективности которых говорят не только военные, но и мирные граждане.

Военный эксперт Олег Катков рассказал «24 каналу», как же они работают в тандеме на фронте.

По его словам, многие не понимают, что основной функцией Bayraktar является разведка, а не поражение вражеских позиций. В первую очередь турецкие дроны видят конкретные объекты и передают их координаты.

Эксперт отметил, что у них есть «птица», которая не заходит в зону работы ПВО россиян, но смотрит она крайне далеко, потом полученные данные в онлайн-режиме передает на те же HIMARS или другое средство поражения типа артиллерии.

В таком тандеме американские РСЗО намного эффективнее работают, ведь, чтобы попасть конкретно в цель, им нужны конкретные координаты. Объединенная работа этой техники образовывает разведывательно-ударный контур. Но важную роль играет здесь скорость передачи данных.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные ударили по позиции российских военных во временно оккупированной Новой Каховке. Для этого ВСУ использовали ракетные системы HIMARS. В результате удара удалось ликвидировать не менее 12 россиян.