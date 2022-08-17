ВСУ ударили из HIMARS и превратили в пепел позиции россиян в Новой Каховке: яркие кадры

Украинские военные ударили по позиции российских военных во временно оккупированной Новой Каховке. Для этого ВСУ использовали ракетные системы HIMARS.

Результат работы HIMARS по расположению оккупантов рф попали в сеть и вызвали ажиотаж.

Кадры опубликовал в Telegram журналист Денис Казанский.

По словам Казанского, в результате удара по позиции врага в Новой Каховке удалось ликвидировать не менее 12 россиян.

Отметим, что ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!