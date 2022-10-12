Эксперт рассказал, какие ракеты рф сейчас не может производить

Российская федерация продолжает запугивать население Украины ракетными ударами, но их запас у страны-агрессора небезграничный. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, какие ракеты сейчас россия вообще не способна производить.
Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.
По его словам, российские захватчики сегодня не могут пополнить запасы ракет Х-47М «Кинжал», потому что в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, которые рф не может получить из-за введенных санкций. Эти комплектующие в основном поставлял мировой лидер интегральных микросхем из США — Analog Device.
Что касается крылатых ракет «Калибр», Х-101, Х-59, то их рф может производить, хотя и в их составах также имеется значительное количество иностранных комплектующих, особенно микросхем.
Из-за санкций, производители ракет рассчитывали в первые месяцы войны на свои запасы, но запасы стали иссякать и теперь единственная надежда – контрабанда. Но такие поставки происходят редко и не обеспечивают производство необходимым количеством запчастей и микросхем. Эксперт отметил, что по имеющимся данным, связующим звеном в этой контрабанде является Таджикистан.
Александр Коваленко считает, что на данный момент рф испытывает дефицит ракетного вооружения.
«Курсор» писал ранее, что по словам военного эксперта, Украина обладает всеми мощностями и возможностями для того, чтобы производить крылатые ракеты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!