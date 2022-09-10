Эксперт рассказал про производство крылатых ракет в Украине

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Украине бы пошел на пользу запуск предприятий военно-промышленного комплекса.

Украина обладает всеми мощностями и возможностями для того, чтобы производить крылатые ракеты.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в Украине есть производство ракет «Нептун» — это противокорабельная ракета, но она крылатая, и предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн.

Жданов отметил, что Украина обладает теми мощностями и возможностями, чтобы производить ракеты, но в связи с военной ситуацией, возможно, какие-то заводы могут этого делать.

Также он подчеркнул, что стране пошел бы на пользу запуск предприятий военно-промышленного комплекса, потому что он дает ВВП, а это, в свою очередь, поднимает экономику.

«Было бы неплохо, если бы мы организовывали производство на нашей базе и для наших вооруженных сил отечественных образцов вооружения. Тем более, что и конструкторские возможности, и производственные мощности у нас есть», – считает он.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные продолжают защищать небо от российских ракет и в последнее время их перехваты стали более успешными. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что это происходит из-за слаженной работы различных подразделений.

Еще мы писали, что по словам представителя главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, у россии имеется такое количество ракет, что она может минимум три года продолжать бомбить территорию Украины.

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