Эксперт рассказал, какие российские ракеты тяжелее всего сбивать системе ПВО

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, и многие снаряды успешно сбивают системы противовоздушной обороны. Военный эксперт Олег Катков рассказал, какие ракеты перехватить труднее всего.

Об этом сообщает «24 канал».

По его словам, самой сложной задачей является перехват именно баллистических целей, потому что они имеют высокую скорость и атакуют максимально сверху, где угол падения 80-90 градусов.

Олег Катков отметил, если повредить крылатую ракету, то она упадет далеко от цели, а вот с баллистической сложнее, потому что даже при повреждении она все равно упадет в место назначения.

Военный эксперт подчеркнул, что ракета «Искандер» баллистической для того, чтобы преодолевать даже специализированную противовоздушную оборону НАТО.

Еще россияне для обстрелов используют зенитные ракеты С300, которую они применяют на дальности 110-120 километров, для обстрела Харькова или Николаева. Но на высоте примерно километра она теряет управление и просто падает. И такие удары солдаты рф наносят именно с целью террора.

«Курсор» писал ранее, что 24 февраля 2022 года российская федерация вторглась на украинскую землю и начала обстреливать инфраструктурные и гражданские объекты. За этот период силами украинской противовоздушной обороны было сбито 180 крылатых ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!