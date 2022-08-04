Эксперт рассказал, сколько ракет уничтожило украинское ПВО с 24 февраля

24 февраля 2022 года российская федерация* вторглась на украинскую землю и начала обстреливать инфраструктурные и гражданские объекты. За этот период силами украинской противовоздушной обороны было сбито 180 крылатых ракет.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт Олег Катков, отметив, что оценить цифры сбитых снарядов тяжело, раньше такого никто не делал.

По его словам, крылатые ракеты являются маловысотными и малозаметными целями, ее трудно засечь радару. Она летит на высоте около 50 метров.

Но при этом силами украинского ПВО с начала войны было сбито 180 крылатых ракет и специфика их ликвидации состоит в том, что РЛС должна находиться рядом с такой ракетой, чтобы эффективно ее уничтожить.

Специалист отметил, что крылатые ракеты обезвредили не только с помощью ЗРК, но и истребителями.

Олег Катков подчеркнул, что украинские бойцы пачками сбивают крылатые ракеты, в последний раз они ликвидировали 7 снарядов из 8, а это показатель эффективности в 87%.

«Курсор» писал ранее, что россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории Украины. Во вторник, 2 августа, страна-агрессор выпустила 8 крылатых ракет типа (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!