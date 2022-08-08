Эксперт рассказал, когда рф снизит интенсивность обстрелов Украины

Российские военные продолжают наносить по инфраструктурных и гражданских объектах Украины ракетные удары. И по словам эксперты Александра Коваленко, интенсивность обстрелов со стороны рф снизится, когда ВСУ отодвинуть захватчиков на большее расстояние.

Об этом он рассказал «24 каналу».

Он отметил, что и сейчас интенсивность ракетных ударов по украинским городам уменьшилась, россияне выпускают снаряды с перерывами в 3-4 дня. Преимущественно они используют переработанные ЗРК С-300, а это свидетельствует о том, что солдатам не хватает высокоточного оружия.

Если же оценивать ситуацию в Николаеве, Харькове и Донбассе, то там интенсивность ударов со стороны армии рф зависит от расстояния до линии фронта. Если населенные пункты находятся в зоне поражения ствольной и реактивной артиллерии, то захватчики обстреливают их практически круглые сутки, используя тактику террора населения.

Александр Коваленко считает, когда ВСУ отодвинут российских военных на большое расстояние, обстрелы таких населенных пунктов прекратятся. И чем интенсивнее будет контрнаступление украинских бойцов, тем реже будут происходить ракетные обстрелы.

«Курсор» писал ранее, что Спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат назвал самолеты, которые усилят украинскую армию и помогут деоккупировать территории.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!