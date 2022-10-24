Эксперт рассказал, на каком направлении фронта рф хочет создать «зону смерти»

Вооруженные силы Украины почти полностью деоккупировали Харьковскую область, но угроза остается, поскольку регион граничит с российской федерацией*. Военный эксперт Сергей Грабский считает, что для агрессора Харьков играет исключительную важность, поэтому на этом направлении он пытается создать «зону смерти».

Об этом он рассказал в интервью изданию «Униан».

По словам эксперта, российские военные продолжают «утюжить» город, постоянно его обстреливая и если они будут продолжать действия в таком же маневре, то это будет проблемой.

Сергей Грабский подчеркнул, что не стоит недооценивать силы противниками. ВСУ, понимая с кем имеют дело, следуют так называемым принципам маневренной обороны. Это оборона против врага, который превосходит численностью и количеством вооружения. Несмотря на то, что рф не настолько сильная, она имеет серьезный потенциал, пусть и не высшего качества.

Эксперт также рассказал, что у рф большой мобилизационный фонд, хотя он совершенно некачественный, но все же речь идет о количестве. Россия никогда не жалела своих солдат, она типичная колониальная империя с двумя метрополиями — москвой и санкт-петербургом. А метрополии никогда не думали о том, как люди живут в колониях.

«Курсор» писал ранее, что в Украине оценили вероятность нового наступления рф на Харьковскую область.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!